В Подмосковье не планируют повышать тарифы на вывоз мусора в 2020 году

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В Московской области не намерены повышать тарифы на вывоз мусора в 2020 году, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье не планируют повышать тарифы на вывоз мусора в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв на встрече с журналистами.

«В 2020 году мы не поднимаем тарифы. Даже на уровень инфляции. Не поднимаем. Оставляем на прежнем уровне», — сказал он.

Подмосковье перешло на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года. Утверждены новые единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с мусором.

Ранее пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН оценила объёмы переработки вторсырья в России.

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