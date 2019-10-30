Эксперт прокомментировала объёмы переработки вторсырья в России

Пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН оценила объёмы переработки вторсырья в России.

«Из смешанных отходов можно извлечь 10% вторсырья, из раздельно собранных отходов — тех, которые жители отсортировали у себя дома и сдали в правильный контейнер, — мы можем отобрать более 35%. То есть понятно, что раздельный сбор как раз решает проблему увеличения того, что мы можем направить в переработку для производства новых вещей, материалов, использовать вторично в хозяйственном обороте», — отметила она.

Бачина уточнила, что самыми востребованными фракциями являются пластик, стекло, металл и бумага.

Ранее ФАН сообщал, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по переработке химических источников тока.