Автобусы в Подмосковье будут работать бесплатно в новогоднюю ночь

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Автобусы в Московской области будут работать бесплатно в новогоднюю ночь, передаёт телеканал «360».
Автобусы в Подмосковье будут работать бесплатно в новогоднюю ночь
  • ©mos.ru

Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, это касается в том числе межмуниципальных автобусов.

«Да, мы такое решение тоже приняли, и частные перевозчики тоже приняли моё предложение — сделать транспорт в новогоднюю ночь бесплатным. Спасибо им», — сказал он.

Ранее сообщалось, что проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным.

«Невские новости» сообщали, что новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в Петербургском метрополитене.

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