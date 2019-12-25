Автобусы в Подмосковье будут работать бесплатно в новогоднюю ночь

Автобусы в Московской области будут работать бесплатно в новогоднюю ночь, передаёт телеканал «360».

Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, это касается в том числе межмуниципальных автобусов.

«Да, мы такое решение тоже приняли, и частные перевозчики тоже приняли моё предложение — сделать транспорт в новогоднюю ночь бесплатным. Спасибо им», — сказал он.

Ранее сообщалось, что проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным.

«Невские новости» сообщали, что новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в Петербургском метрополитене.