Двум пенсионеркам грозит штраф за конфликт на борту самолёта Москва — Нальчик

Две пенсионерки из города Терек стали участницами конфликта на борту самолёта Москва — Нальчик, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.

Сначала между женщинами 1956 и 1959 годов рождения завязалась ссора из-за того, что одна из них заняла не соответствующее билету место.

На замечания сотрудников экипажа пассажирки не отреагировали. Затем одна из пенсионерок стала защищать другую.

В отношении женщин составили протоколы по статьям «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Мелкое хулиганство». Пассажиркам грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН оценил отношение авиакомпаний к нетрезвым пассажирам.