Голикова отметила низкий уровень младенческой смертности в России

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень младенческой смертности за десять месяцев в 2019 году стал самым низким за всю историю России.
Голикова отметила низкий уровень младенческой смертности в России
  • РИА Новости

«Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулёза за десять месяцев наименьший за всю историю России», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Ранее Голикова сообщила, что смертность в России за десять месяцев текущего года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом она отметила, что «этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».

В октябре министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что минимальные показатели младенческой смертности достигнуты в России по результатам восьми месяцев 2019 года.

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