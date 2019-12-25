Эксперт рассказал, как не сбить режим сна в новогодние праздники
- Pixabay
«Чтобы не сбивать режим, после длинной новогодней ночи не нужно отсыпаться слишком долго, вечером будет тяжело засыпать. Лучше всего днём не спать вовсе либо подремать минут 40—45», — заявил он.
По его словам, 2 января желательно встать в нормальное время, вновь постараться не спать днём и лечь в привычное время.
Как добавил Ковальзон, не уснуть помогут кофе, какао или чай, но необходимо соблюдать меру.
Ранее глава клиники похудения «Оригитея» Марият Мухина рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов и апельсинов, сообщает ФБА «Экономика сегодня».