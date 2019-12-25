Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения
- РИА Новости
«Программа оптимизации, действительно, по-разному проведена в разных регионах, здесь Татьяна Алексеевна права. Но изначально Минздраву были поставлены определённые условия. Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество», — цитирует ТАСС Скворцову.
По её словам, среди задач, которые необходимо решить — изношенная инфраструктура, транспортная логистика.
«Это то, что должны делать наши регионы, над этим надо работать», — отметила она.
Ранее Голикова заявила, что во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. Она добавила, что «и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились».