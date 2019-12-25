Голикова раскритиковала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Голикова раскритиковала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов
  • РИА Новости

«Во многих регионах страны оптимизация, так называемая, здравоохранения была проведена ужасно... И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — заявила она.

При этом, по словам Голиковой, в этой ситуации «виноваты все — и центр, и регионы».

Она призвала предпринять меры для исправления ситуации.

«Тех руководителей регионов, про которых я, возможно, сейчас говорю, уже нет, им на смену пришли другие, молодые», — добавила вице-премьер.

Она подчеркнула, что тесный контакт с регионами «позволяет почувствовать все тонкие проблемы».

Голикова также сообщила, что после 10 января 2020 года все регионы должны представить свои программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В ноябре Голикова также заявляла о неудачной оптимизации здравоохранения во многих регионах.

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