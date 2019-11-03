Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов

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Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» отметила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах проведена неудачно.
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов
  • РИА Новости

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — цитирует РИА Новости Голикову.

В свою очередь, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что инфраструктуру поликлиник и больниц «системно никто не трогал с конца 1950-х годов».

Также состояние медицинских учреждений оценил и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, «тема не решалась годами».

«Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом (если не сказать в ужасном) состоянии», — заявил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.

Президент отметил, что средства, которые планируется потратить на эти цели, необходимо использовать с умом, они должны давать максимальный эффект. По его словам, для этого следует выработать правила, формы, способы и объёмы расходования этих ресурсов, чтобы россияне почувствовали на себе изменение качества медицинских услуг. 

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