Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов
- РИА Новости
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — цитирует РИА Новости Голикову.
В свою очередь, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что инфраструктуру поликлиник и больниц «системно никто не трогал с конца 1950-х годов».
Также состояние медицинских учреждений оценил и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, «тема не решалась годами».
«Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом (если не сказать в ужасном) состоянии», — заявил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
Президент отметил, что средства, которые планируется потратить на эти цели, необходимо использовать с умом, они должны давать максимальный эффект. По его словам, для этого следует выработать правила, формы, способы и объёмы расходования этих ресурсов, чтобы россияне почувствовали на себе изменение качества медицинских услуг.