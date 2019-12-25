В Совфеде рассказали, когда рассмотрят вопрос о запрете никотинпаков
- РИА Новости
«Мы видим, что тема резонансная — никотинпаки распространяются очень активно, даже рекламируются некоторыми блогерами. И оперативная реакция правительства очень порадовала — тем более что Дмитрий Анатольевич Медведев занял принципиальную позицию», — сказал Клишас.
Ранее Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.
Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.