В Совфеде рассказали, когда рассмотрят вопрос о запрете никотинпаков

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что вопрос о запрете на продажу никотинпаков, никотиновых леденцов и жвачек рассмотрят сразу, как начнётся ближайшая весенняя сессия.

«Мы видим, что тема резонансная — никотинпаки распространяются очень активно, даже рекламируются некоторыми блогерами. И оперативная реакция правительства очень порадовала — тем более что Дмитрий Анатольевич Медведев занял принципиальную позицию», — сказал Клишас.

Ранее Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.