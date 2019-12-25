В Госдуме прокомментировали предложение ввести «новогодний капитал»

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести «новогодний капитал».
В Госдуме прокомментировали предложение ввести «новогодний капитал»
  • Reuters

По словам Нилова, он поддерживает любые социальные меры поддержки, тем более имеющие материальный характер, которые предлагаются в отношении пенсионеров.

Вместе с тем депутат отметил, что для такой меры необходим глубокий финансово-экономический анализ, поскольку есть пенсионеры, которые, например, продолжают работать.

«Вывод такой: тема интересна тем, чтобы её обсуждать в свете необходимых дополнительных мер поддержки для абсолютного большинства наших пенсионеров, которые получают низкие пенсии», — добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.

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