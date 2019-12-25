Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
- РИА Новости
«Мы постановляем признать меры, предпринятые Санкт-Петербургской избирательной комиссией по исполнению отдельных поручений, предусмотренных постановлением ЦИК от 25 сентября и от 30 октября этого года, неудовлетворительными», — цитирует её ТАСС.
Памфилова отметила, что проведённый горизбиркомом анализ был выполнен формально и некачественно, что не позволяет учесть и устранить данные нарушения в будущем.
Кроме того, ЦИК поручила дополнительно проверить данные о нарушениях закона на выборах депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Петербурга.
В конце сентября Центризбирком признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии на выборах 8 сентября.