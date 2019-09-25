ЦИК признала неудовлетворительной работу избиркома Петербурга

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Центризбирком признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов.

«Признать неудовлетворительной работу по контролю за выборами депутатов муниципальных образований. По выборам губернатора к вам претензий нет», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

По её словам, городская избирательная комиссия не сработала так, как должна была.

В ходе заседания Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Санкт-Петербурга.

«Одно из больших к вам предложений, даже требований, что было, — навести кадровый порядок в кадровом составе на всех уровнях. Те люди, члены комиссий разного уровня, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях, — освободиться от них, очистить к выборам 2019 года. Это в вашей компетенции, вы формировали кадровую политику... Обновить состав, чтобы эти безобразия не повторялись, — они повторились», — сказала она.

Ранее Памфилова в разговоре с «Российской газетой» сказала, что кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах.

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