В Кремле оценили слова Лукашенко о «раздорожье» России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва и Минск находятся на этапе «раздорожья». Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — отметил Песков.

Он добавил, что в настоящее время обсуждаются очень предметные вопросы. Представитель Кремля напомнил, что правительства России и Белоруссии проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт относительно продвижения в вопросе интеграции двух стран и укрепления Союзного государства.

По его словам, остаются несогласованные вопросы, но это не свидетельствует о том, что Москва и Минск «находятся в какой-то кризисной ситуации».

«Ясно, что контакты будут продолжаться, и ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться», — указал Песков, отметив, что «общий фон это не портит».

Ранее Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Россия и Белоруссия после стольких лет «находятся на этом раздорожье». Он добавил, что «этого не должно было быть».