В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками

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МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.
В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Начальника ОМВД по Тукаевскому району Марата Вагапова уволили «за самоустранение от осуществления контроля за тактико-строевым занятием».

Врио замначальника полиции ОМВД Ильназ Байдуганов уволен за ненадлежащий контроль за организацией и проведением занятия, а также за предоставление в МВД по Татарстану недостоверных данных о произошедшем.

Старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД Рустема Латыпова уволили за необоснованное принятие решения о переносе места проведения учений и привлечение к участию в них несовершеннолетних. Отмечается, что это создало угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Ранее прокуратура Татарстана признала незаконным участие школьников в учениях МВД.

Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев в связи с инцидентом поручил предупредить о неполном служебном соответствии главу МВД Татарстана Артёма Хохорина, а также уволить организаторов учений.

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