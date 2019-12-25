В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Начальника ОМВД по Тукаевскому району Марата Вагапова уволили «за самоустранение от осуществления контроля за тактико-строевым занятием».
Врио замначальника полиции ОМВД Ильназ Байдуганов уволен за ненадлежащий контроль за организацией и проведением занятия, а также за предоставление в МВД по Татарстану недостоверных данных о произошедшем.
Старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД Рустема Латыпова уволили за необоснованное принятие решения о переносе места проведения учений и привлечение к участию в них несовершеннолетних. Отмечается, что это создало угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.
Ранее прокуратура Татарстана признала незаконным участие школьников в учениях МВД.
Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев в связи с инцидентом поручил предупредить о неполном служебном соответствии главу МВД Татарстана Артёма Хохорина, а также уволить организаторов учений.