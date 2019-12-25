Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

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Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
  • РИА Новости

«Привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным. Причастные к этому должностные лица... поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся... грубо нарушив их права и законные интересы», — говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что решение о переносе учений на территорию школы было принято сотрудником отдела МВД, руководившим тактико-строевым занятием, в связи с отказом главы Новотроицкого сельского поселения предоставить территорию парка отдыха «Солнечный» из-за подготовки к новогодним мероприятиям.

В прокуратуре выяснили, что районный отдел образования не проконтролировал ситуацию и не предотвратил неправомерные действия со стороны администрации школы.

По результатам проверки ведомство сделало представление главе района и начальнику ОМВД России по Тукаевскому району.

При этом материалы проверки были переданы следственным органам.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя МВД Татарстана Артёма Хохорина из-за учений с участием школьников.

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