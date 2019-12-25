В Госдуме предложили ограничить продолжительность рекламы в кинотеатрах

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с ФАН рассказал об идее установить лимит на продолжительность рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах.

Он пояснил, что рекламный хронометраж при этом будет зависеть от возрастной маркировки картины.

«Чем младше ребёнок, тем сложнее ему выдержать длительный сеанс. Дополнительно высидеть 10—15, а иногда и 20 минут рекламы практически невозможно. Дети пяти-семи лет вынуждены уходить с половины показа: то им нужно в туалет, то они устали. Поэтому чем меньше возраст, тем меньше рекламы», — пояснил парламентарий.

По его словам, общая продолжительность рекламы перед фильмами для детей младше шести лет не будет превышать пяти минут. Семиминутный предел установят при показе кино для детей старше шести, но младше 12 лет. В остальных случаях зрители будут смотреть ролики до десяти минут.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с Inforeactor рассказал, как, по его мнению, можно эффективнее бороться с вызывающей рекламой в России.