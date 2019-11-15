В Госдуме предложили вариант решения проблемы с вызывающей рекламой

Депутат Госдумы Василий Власов рассказал, как, по его мнению, можно эффективнее бороться с вызывающей рекламой в России.

Как он отметил в беседе с Inforeactor, для этого надо расширить соответствующие департаменты, и особенно важно это сделать в маленьких российских городах.

«Поможет решить проблему повсеместное создание департаментов, которые по-разному могут называться. В крупных городах они есть. В Москве это департаменты, в Петербурге — комитеты, конкретно занимающиеся рекламой. Через них нужно согласовывать размещение на исторических, да и вообще на любых зданиях рекламных конструкций», — сказал он.

По его мнению, в крупных городах данные ведомства эффективно работают. Депутат отметил, что, в частности, с неправильной рекламой и той, что размещена на исторических зданиях и портит облик города, хорошо борются в Москве.

«Двум людям в маленьком городском департаменте физически трудно уследить за всем, и тут даже высокие штрафы не помогут... Я думаю, что усиление штатов сотрудников и увеличение количества департаментов приведёт к успеху в борьбе с рекламой », — добавил Власов.

Отдельно он отметил, что реклама должна быть понятна потребителю, поэтому отвечающим за неё надо отказаться от использования иностранных языков и заимствований.

Ранее газета «Взгляд» писала, что в России создана рабочая группа для выработки критериев, направленных на повышение эффективности рекламы в интернете.