В Госдуме предложили вариант решения проблемы с вызывающей рекламой

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Василий Власов рассказал, как, по его мнению, можно эффективнее бороться с вызывающей рекламой в России.
В Госдуме предложили вариант решения проблемы с вызывающей рекламой
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с Inforeactor, для этого надо расширить соответствующие департаменты, и особенно важно это сделать в маленьких российских городах.

«Поможет решить проблему повсеместное создание департаментов, которые по-разному могут называться. В крупных городах они есть. В Москве это департаменты, в Петербурге — комитеты, конкретно занимающиеся рекламой. Через них нужно согласовывать размещение на исторических, да и вообще на любых зданиях рекламных конструкций», — сказал он.

По его мнению, в крупных городах данные ведомства эффективно работают. Депутат отметил, что, в частности, с неправильной рекламой и той, что размещена на исторических зданиях и портит облик города, хорошо борются в Москве.

«Двум людям в маленьком городском департаменте физически трудно уследить за всем, и тут даже высокие штрафы не помогут... Я думаю, что усиление штатов сотрудников и увеличение количества департаментов приведёт к успеху в борьбе с рекламой », — добавил Власов.

Отдельно он отметил, что реклама должна быть понятна потребителю, поэтому отвечающим за неё надо отказаться от использования иностранных языков и заимствований.

Ранее газета «Взгляд» писала, что в России создана рабочая группа для выработки критериев, направленных на повышение эффективности рекламы в интернете. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить