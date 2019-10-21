В России создали рабочую группу для повышения эффективности рекламы в интернете
- РИА Новости
«Вопрос прозрачности измерения эффекта от рекламы стоит достаточно давно, и решается он в плоскости саморегулирования индустрии», — заявил он.
По его словам, теперь появилась рабочая группа, в которую вошли ведущие ассоциации по трём направлениям. Помимо АКАР, это ассоциация содружества «Русбренд» и Медиа-коммуникационный союз. В состав также включены представители Института развития интернета.
Как отметил Смоляков, понятно, что интернет — довольно разноплановая отрасль, поэтому не может быть какого-то единого формата, но для каждого из них можно выработать принципы.
«Критерии и подходы, которые рабочая группа согласует в итоге, должны повысить прозрачность и понятность сетевой рекламы, точнее, её эффективности. А повышение прозрачности должно повысить и эффективность рекламы, потому что появятся данные, которые можно анализировать, чего сейчас нет», — пояснил он.
Смоляков добавил, что понятность и прозрачность позволят стимулировать приток дополнительных средств в этот сегмент.
Ранее сообщалось о конференции для специалистов в области рекламы, маркетинга и коммуникаций в Москве.