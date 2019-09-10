Конференция для специалистов в области рекламы и маркетинга пройдёт 13 сентября в Москве

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Конференция для специалистов в области рекламы, маркетинга и коммуникаций пройдёт 13 сентября в Москве.
Конференция для специалистов в области рекламы и маркетинга пройдёт 13 сентября в Москве
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Участие в Digital Marketing Conference примут эксперты из разных стран, в том числе члены жюри ведущих фестивалей, лауреаты «Каннских львов», креативные директора глобальных брендов.

Они обсудят важность разнообразия и равенства в творческих индустриях, значение культурной стратегии, активизм как главный тренд 2019 года и другие темы.

Программа и полный список спикеров опубликованы на сайте конференции.

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