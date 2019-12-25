В Москве из отеля планируют госпитализировать 16 детей с отравлением
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы.
«В результате заболели 16 детей, предварительный диагноз — бактериальное пищевое отравление. Они в удовлетворительном состоянии, планируется госпитализация в профильные городские больницы», — заявили в ведомстве.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объёме.
Отмечается, что угрозы для жизни пострадавших нет.
В начале ноября более 50 детей на Кубани были госпитализированы с признаками отравления.