В Москве из отеля планируют госпитализировать 16 детей с отравлением

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В Москве из отеля планируется госпитализировать 16 детей с признаками пищевого отравления. Пострадавшие приехали в столицу из нескольких регионов России для участия в соревнованиях по робототехнике.
В Москве из отеля планируют госпитализировать 16 детей с отравлением
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы. 

«В результате заболели 16 детей, предварительный диагноз — бактериальное пищевое отравление. Они в удовлетворительном состоянии, планируется госпитализация в профильные городские больницы», — заявили в ведомстве.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объёме.

Отмечается, что угрозы для жизни пострадавших нет.

В начале ноября более 50 детей на Кубани были госпитализированы с признаками отравления.

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