В Москве из отеля планируют госпитализировать 16 детей с отравлением

В Москве из отеля планируется госпитализировать 16 детей с признаками пищевого отравления. Пострадавшие приехали в столицу из нескольких регионов России для участия в соревнованиях по робототехнике.

globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы. «В результате заболели 16 детей, предварительный диагноз — бактериальное пищевое отравление. Они в удовлетворительном состоянии, планируется госпитализация в профильные городские больницы», — заявили в ведомстве. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объёме. Отмечается, что угрозы для жизни пострадавших нет. В начале ноября более 50 детей на Кубани были госпитализированы с признаками отравления.