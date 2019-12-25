Пилотный проект по лекарственному страхованию проведут в ряде регионов

Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-1» сообщила, что законопроект о проведении пилотного проекта по лекарственному страхованию в ряде регионов страны может быть принят в 2020 году.

«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Она отметила, что реализация проекта не может занять один год.

Ранее в Государственную думу России был внесён законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.