Пилотный проект по лекарственному страхованию проведут в ряде регионов
- АГН «Москва»
«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — приводит ТАСС слова Голиковой.
Она отметила, что реализация проекта не может занять один год.
Ранее в Государственную думу России был внесён законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.