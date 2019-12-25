Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании. 
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
  • globallookpress.com

«Я не думаю, что коллег это (предустановка российского софта — RT) будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен», — заявил Мантуров в интервью «Известиям».

Ранее Мантуров заявил, что в его ведомстве считают, что при грамотной организации процесса предустановки российского программного обеспечения (ПО) на электронные устройства их цена не повысится.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты.

С 1 июля 2020 года производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с технологией Smart TV должны будут заранее установить ПО, разработанное в России.

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