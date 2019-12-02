Мантуров оценил возможность удорожания гаджетов из-за российского ПО
- © пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
По словам Мантурова, новый закон уравнивает право на доступ к потребителю российского и иностранного софта.
Министр отметил, что в настоящее время на гаджетах предустановлены лишь зарубежные приложения.
«Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведёт к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — сказал Мантуров.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику.
Список приложений и устройств, на которые они будут устанавливаться, определит кабмин.
Авторы законопроекта указывали, что он будет касаться смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV.
Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.