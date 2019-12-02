Мантуров оценил возможность удорожания гаджетов из-за российского ПО

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в ведомстве считают, что при грамотной организации процесса предустановки российского программного обеспечения (ПО) на электронные устройства их цена не повысится.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

По словам Мантурова, новый закон уравнивает право на доступ к потребителю российского и иностранного софта.

Министр отметил, что в настоящее время на гаджетах предустановлены лишь зарубежные приложения.

«Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведёт к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — сказал Мантуров.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику.

Список приложений и устройств, на которые они будут устанавливаться, определит кабмин.

Авторы законопроекта указывали, что он будет касаться смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV.

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.