Интернет-омбудсмен оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты.

«Потребители вообще не заметят разницы. Законопроект, с точки зрения идейного смысла, правильный», — заявил он, говоря о проекте по предустановке на различные гаджеты мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями.

По его мнению, последствия могут быть только для бизнеса.

Как полагает Мариничев, цены, возможно, изменятся лишь в самом начале, во время перехода.

«Речь идёт только о розничных продажах», — добавил он.

В конце октября первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.