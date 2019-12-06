Интернет-омбудсмен оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты
- РИА Новости
«Потребители вообще не заметят разницы. Законопроект, с точки зрения идейного смысла, правильный», — заявил он, говоря о проекте по предустановке на различные гаджеты мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями.
По его мнению, последствия могут быть только для бизнеса.
Как полагает Мариничев, цены, возможно, изменятся лишь в самом начале, во время перехода.
«Речь идёт только о розничных продажах», — добавил он.
В конце октября первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.