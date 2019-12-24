На первичное звено здравоохранения направят 800 млрд рублей

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Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта составят почти 800 млрд рублей, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
На первичное звено здравоохранения направят 800 млрд рублей
  • globallookpress.com

«На модернизацию первичного звена здравоохранения решено потратить порядка 550 млрд рублей, кроме того, уже сейчас на эти цели в рамках капремонта направлено 237 млрд рублей», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что к 1 июля должны быть разработаны региональные программы модернизации. Минздрав и Минтруд до 1 апреля подготовят законопроект по отраслевой системе оплаты труда медиков.

В августе президент Владимир Путин назвал провалом ситуацию в первичном звене здравоохранения и призвал принять меры.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря он рассказал, что планируется выделить дополнительно к текущим расходам 550 млрд рублей.

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