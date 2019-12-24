Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции

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Президент России Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию. По его словам, основополагающие её положения трогать не стоит.
Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции
  • РИА Новости

«Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что жизнь меняется и какие-то вещи можно было бы отрегулировать иначе, например взаимоотношения между муниципальными и государственными органами власти.

Так, Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти, «не ущемляя интересов и прав муниципальных образований».

Таким образом он отреагировал на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина внести «аккуратные изменения» в основной закон.

В ходе большой пресс-конференции Путин допустил, что в Конституции можно отменить оговорку «подряд» касательно президентских сроков. 

При этом он призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок, и не спешить с этим вопросом. 

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