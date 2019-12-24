Суд арестовал замглавы управления ФТС генерала Серебро

Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля 2020 года заместителя начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-лейтенанта Алексея Серебро, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Серебро меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее стало известно об аресте на два месяца начальника управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

Следователь сообщил, что в ходе обыска у Кизлыка были изъяты порядка $600 тыс. и €600 тыс., а также дорогие часы и драгоценности.