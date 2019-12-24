В ВКС России поступило более 150 единиц техники в 2019 году

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В Воздушно-космические силы (ВКС) России поступило более 150 единиц военной и специальной техники в 2019 году. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов.
В ВКС России поступило более 150 единиц техники в 2019 году
  • РИА Новости

«С предприятий промышленности в соответствии с ГОЗ-2019 поставлено более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолёты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М и Ми-8АМТШ», — приводит ТАСС его слова.

Грехов отметил, что в войска поступили ЗРС С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», а также различные радиолокационные станции радиотехнических войск и специальной техники.

9 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении воздушной части ядерной триады России за счёт обновления и модернизации техники.

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