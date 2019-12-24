В Госдуме оценили изменение правил экзамена на водительские права

Первый заместитель лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor оценил изменение правил экзамена на водительские права.

«Я думаю, что процедура получения прав не затянется, а предложения, принятые законодателями, идут от самих граждан и автолюбителей», — сказал он.

Как отметил депутат, давно хотели сдавать экзамен на магистрали и иметь возможность оспорить оценку.

Со своей стороны, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что автошкола должна обучать управлять транспортным средством в реальных условиях, поскольку потом водитель ездит самостоятельно и несёт ответственность и за себя, и за окружающих.

«Радует, что можно будет по жалобе самого курсанта отменить результат экзаменов, если были неправомерно зачислены штрафные баллы», — добавил Клевцов.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права.