Эксперт прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права

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Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права.
Эксперт прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права
  • РИА Новости

По его мнению, разрешение учиться вождению на магистралях поможет начинающим водителям, так как скоростные трассы гораздо безопаснее обычных.

«Лучше учиться на магистралях, поскольку там есть барьеры, а скорость машин относительно друг друга минимальна, а значит, безопасна. Причём не только для тех, кто учится, но и для тех, кто едет рядом», — пояснил Субботин.

Автоэксперт добавил, что обычные дороги, как правило, плохо освещены и имеют двухполосное движение со встречным потоком. Из-за отсутствия барьеров всегда есть риск столкновения со встречной машиной.

По его словам, введение новых правил — необходимая мера.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев также оценил нововведения в правилах проведения экзамена на водительские права.

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