Эксперт прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права
- РИА Новости
По его мнению, разрешение учиться вождению на магистралях поможет начинающим водителям, так как скоростные трассы гораздо безопаснее обычных.
«Лучше учиться на магистралях, поскольку там есть барьеры, а скорость машин относительно друг друга минимальна, а значит, безопасна. Причём не только для тех, кто учится, но и для тех, кто едет рядом», — пояснил Субботин.
Автоэксперт добавил, что обычные дороги, как правило, плохо освещены и имеют двухполосное движение со встречным потоком. Из-за отсутствия барьеров всегда есть риск столкновения со встречной машиной.
По его словам, введение новых правил — необходимая мера.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев также оценил нововведения в правилах проведения экзамена на водительские права.