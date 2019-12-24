Эксперт прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права.

По его мнению, разрешение учиться вождению на магистралях поможет начинающим водителям, так как скоростные трассы гораздо безопаснее обычных.

«Лучше учиться на магистралях, поскольку там есть барьеры, а скорость машин относительно друг друга минимальна, а значит, безопасна. Причём не только для тех, кто учится, но и для тех, кто едет рядом», — пояснил Субботин.

Автоэксперт добавил, что обычные дороги, как правило, плохо освещены и имеют двухполосное движение со встречным потоком. Из-за отсутствия барьеров всегда есть риск столкновения со встречной машиной.

По его словам, введение новых правил — необходимая мера.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев также оценил нововведения в правилах проведения экзамена на водительские права.