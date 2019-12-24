Автоэксперт оценил изменение правил экзамена на водительские права

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Полина Полетаева
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT оценил нововведения в правилах проведения экзамена на водительские права, часть которых начнёт действовать в январе 2020 года.
Автоэксперт оценил изменение правил экзамена на водительские права
  • РИА Новости

В частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях.

«Что касается магистралей, это вещь действительно необходимая. Иначе у нас выезжали водители, которые вообще не умеют управлять автомобилями на магистралях. И учить их, конечно, нужно в обязательном порядке», — сказал Канаев.

Эксперт также заявил о необходимости «разумно подходить к обучению».

«Инструктор должен сначала понять, что водитель действительно умеет управлять автомобилем. И только после этого он может выезжать на магистраль… Во многих странах мира практика таких экзаменов давно присутствует, это нормально», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права.

Основные изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года.

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