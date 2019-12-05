Эксперт прокомментировал планы ГИБДД по изменению экзамена на права

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал новые инициативы ГИБДД для сдачи экзамена на права.

Он призвал экзаменаторов объективно оценивать сложность испытания для потенциальных водителей.

«На мой взгляд, естественный механизм тут может быть любым. Например, уменьшить количество допустимых штрафных баллов или довести их до нуля», — сказал эксперт.

Что касается предложения добавить вопросы, связанные с медициной и психологией, то, по мнению Кадакова, ни один человек в случае аварии не способен адекватно оценить обстановку и принять объективное решение.

Со своей стороны, автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с ФАН выразил мнение, что сдача экзамена вместе с сидящим рядом инспектором — это серьёзное психологическое испытание, которое в первый раз не проходит практически никто.

«Поэтому будут там баллы или нет, не так уж важно: если человек будет чувствовать себя уверенно и спокойно, он сдаст, а если над ним постоянно будут психологически довлеть, права не будут получены никогда, потому что из-за стресса можно наделать кучу глупостей», — пояснил он.

Ранее замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков рассказал, что ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения.

Ведомство также намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.

Гиляков отметил, что в настоящий момент существует пять штрафных баллов, в случае набора которых экзамен считается проваленным.