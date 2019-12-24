Суд приговорил к шести годам колонии ударившего девочку новгородца
- РИА Новости
«Нанёс (мужчина. — RT) не менее одного удара ладонью по голове трёхмесячной девочке, в результате чего ребёнку причинён тяжкий вред здоровью», — отмечается в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, в момент конфликта сожительница держала ребёнка на руках, а 27-летний мужчина нанёс удары, будучи нетрезвым.
Отмечается, что он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего».
Уточняется, что девочка была госпитализирована в феврале текущего года.
Ранее СК возбудил дело по факту убийства ребёнка в Нефтеюганске.
По версии следствия, 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс множественные удары по голове и телу своей трёхлетней дочери, на следующий день она скончалась от полученных травм.
19 декабря в МВД России заявили, что за четыре года число убийств детей родителями увеличилось на 50%.