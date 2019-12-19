В МВД России заявили о росте количества убийств детей родителями

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В МВД России заявили, что за четыре года число убийств детей родителями увеличилось на 50%.
В МВД России заявили о росте количества убийств детей родителями
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов страны МВД России Станислав Колесник.

«Если статистику посмотреть, число совершённых преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%. В том числе на 50% увеличилось количество убийств», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что статистика указывает также на то, что за этот же период на 48% выросло число истязаний детей.

Как отметил Колесник, за шесть месяцев 2019 года возбудили 1 тыс. уголовных дел в отношении родителей за жестокое обращение с детьми.

Ранее газета «Известия» сообщала, что уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась делом об истязании мальчика в семье в Омске.

В апреле — мае 2019 года ребёнка в качестве наказания ставили в угол на колени на гречневую крупу. Это происходило, когда мальчик не приходил вовремя из школы или с прогулки.

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