В Омске проверяют законность возвращения стоявшего на гречке ребёнка в семью

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Следователи проводят проверку по факту возвращения ребёнка матери, обвиняемой в истязании, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Омской области.
В Омске проверяют законность возвращения стоявшего на гречке ребёнка в семью
  • РИА Новости

Против женщины и её сожителя завели уголовное дело. Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение, но спустя некоторое время вернули матери, которая находится под подпиской о невыезде.

Следствие выясняет, законно ли действовали органы опеки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась делом об истязании мальчика в семье в Омске.

В апреле — мае 2019 года ребёнка в качестве наказания ставили в угол на колени на гречневую крупу. Это происходило, когда мальчик не приходил вовремя из школы или с прогулки.

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