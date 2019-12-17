В Омске проверяют законность возвращения стоявшего на гречке ребёнка в семью

Следователи проводят проверку по факту возвращения ребёнка матери, обвиняемой в истязании, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Омской области.

Против женщины и её сожителя завели уголовное дело. Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение, но спустя некоторое время вернули матери, которая находится под подпиской о невыезде.

Следствие выясняет, законно ли действовали органы опеки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась делом об истязании мальчика в семье в Омске.

В апреле — мае 2019 года ребёнка в качестве наказания ставили в угол на колени на гречневую крупу. Это происходило, когда мальчик не приходил вовремя из школы или с прогулки.