СК возбудил дело по факту убийства ребёнка в Нефтеюганске

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Следственный отдел СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 22 декабря в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела трёхлетней девочки с признаками насильственной смерти.

Согласно версии следствия, «вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанёс множественные удары по голове и телу своей трёхлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений».

Подозреваемого задержали.

Как уточняется, «с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления». 

Ранее в МВД России заявили, что за четыре года число убийств детей родителями увеличилось на 50%.

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