Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье

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Главная военная прокуратура России проводит проверки в 40 российских воинских частях после стрельбы в одной из частей в Забайкальском крае, устроенной солдатом Рамилем Шамсутдиновым.
Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье
  • РИА Новости

«Организованы совместные проверочные мероприятия. Охвачено более 40 воинских частей», — цитирует ТАСС официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

По его словам, в расследовании также участвует военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.

Куренной уточнил, что следствие проверяет все версии инцидента в Забайкалье.

Ранее адвокат Равиль Тугушев, который представляет интересы Рамиля Шамсутдинова, заявил, что суд продлил арест его подзащитному.

Инцидент произошёл 25 октября в войсковой части 54160. В результате стрельбы погибли восемь человек, ещё двое были ранены. СК возбудил уголовное дело

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