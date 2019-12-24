Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье
- РИА Новости
«Организованы совместные проверочные мероприятия. Охвачено более 40 воинских частей», — цитирует ТАСС официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.
По его словам, в расследовании также участвует военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.
Куренной уточнил, что следствие проверяет все версии инцидента в Забайкалье.
Ранее адвокат Равиль Тугушев, который представляет интересы Рамиля Шамсутдинова, заявил, что суд продлил арест его подзащитному.
Инцидент произошёл 25 октября в войсковой части 54160. В результате стрельбы погибли восемь человек, ещё двое были ранены. СК возбудил уголовное дело.