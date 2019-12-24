Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье

Главная военная прокуратура России проводит проверки в 40 российских воинских частях после стрельбы в одной из частей в Забайкальском крае, устроенной солдатом Рамилем Шамсутдиновым.

«Организованы совместные проверочные мероприятия. Охвачено более 40 воинских частей», — цитирует ТАСС официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

По его словам, в расследовании также участвует военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.

Куренной уточнил, что следствие проверяет все версии инцидента в Забайкалье.

Ранее адвокат Равиль Тугушев, который представляет интересы Рамиля Шамсутдинова, заявил, что суд продлил арест его подзащитному.

Инцидент произошёл 25 октября в войсковой части 54160. В результате стрельбы погибли восемь человек, ещё двое были ранены. СК возбудил уголовное дело.