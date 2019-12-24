Роспотребнадзор дал рекомендации по разбавлению крепкого алкоголя водой
- РИА Новости
В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам разбавлять водой алкоголь крепче 15 градусов, произведённый в результате перегонки.
По данным ведомства, наиболее эффективная пропорция — один к трём.
Эксперты также предупредили, что безопасная доза чистого спирта для человека должна быть не более 15 мл, что эквивалентно 150 г водки или половине бутылки вина.
В ведомстве отметили, что не стоит употреблять алкоголь на голодный желудок и смешивать его с газированными напитками.
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