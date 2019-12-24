Роспотребнадзор дал рекомендации по разбавлению крепкого алкоголя водой

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно разбавлять водой крепкий алкоголь, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор дал рекомендации по разбавлению крепкого алкоголя водой
  • РИА Новости

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам разбавлять водой алкоголь крепче 15 градусов, произведённый в результате перегонки.

По данным ведомства, наиболее эффективная пропорция — один к трём.

Эксперты также предупредили, что безопасная доза чистого спирта для человека должна быть не более 15 мл, что эквивалентно 150 г водки или половине бутылки вина.

В ведомстве отметили, что не стоит употреблять алкоголь на голодный желудок и смешивать его с газированными напитками.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik дал рекомендации, как не навредить здоровью при употреблении шампанского в новогоднюю ночь.

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