В АТОР оценили данные об угрозе срыва полётов в новогодние праздники
- РИА Новости
«Никаких изменений или ограничений на новогодние туристические программы не предвидится», — цитирует РИА Новости представителя АТОР.
Он отметил, что все компании соблюдают правила пунктуальности и располагают резервными самолётами.
Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о возможном срыве программ перевозок в новогодние праздники.
В ассоциации заявили о критической ситуации, которая сложилась из-за приостановки внесения самолётов в приложения к необходимым соглашениям.
Как отмечалось, это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте может привести к срыву программ полётов в дни новогодних праздников.
Указывалось, что речь идёт о 27—З0 самолётах.