В АТОР оценили данные об угрозе срыва полётов в новогодние праздники

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Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявил, что на время новогодних праздников не предвидится изменений полётных программ.
В АТОР оценили данные об угрозе срыва полётов в новогодние праздники
  • РИА Новости

«Никаких изменений или ограничений на новогодние туристические программы не предвидится», — цитирует РИА Новости представителя АТОР.

Он отметил, что все компании соблюдают правила пунктуальности и располагают резервными самолётами.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о возможном срыве программ перевозок в новогодние праздники.

В ассоциации заявили о критической ситуации, которая сложилась из-за приостановки внесения самолётов в приложения к необходимым соглашениям.

Как отмечалось, это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте может привести к срыву программ полётов в дни новогодних праздников.

Указывалось, что речь идёт о 27—З0 самолётах.  

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