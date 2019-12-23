Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники

Короткая ссылка
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о возможном срыве программ перевозок в новогодние праздники. Соответствующее письмо главы ассоциации Владимира Тасуна направлено замминистра транспорта Александру Юрчику.
Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники
  • Pixabay

Как отмечается, АЭВТ направила письмо «по поводу критической ситуации», которая сложилась в связи «с приостановкой процедуры внесения» самолётов в приложения к соглашениям, заключённым Россией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, что «в свою очередь может привести к массовым срывам программ перевозок в период предстоящих праздников».

Речь идёт о 27—З0 самолётах.  

В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».

«Все необходимые документы по данным ВС (воздушным судам. — RT) представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации», — говорится в обращении.

В начале декабря в ассоциации заявляли, что стоимость авиаперелётов в 2020 году может вырасти.

Авиаэксперт Роман Гусаров прокомментировал эти данные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить