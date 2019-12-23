Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники
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Как отмечается, АЭВТ направила письмо «по поводу критической ситуации», которая сложилась в связи «с приостановкой процедуры внесения» самолётов в приложения к соглашениям, заключённым Россией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, что «в свою очередь может привести к массовым срывам программ перевозок в период предстоящих праздников».
Речь идёт о 27—З0 самолётах.
В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
«Все необходимые документы по данным ВС (воздушным судам. — RT) представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации», — говорится в обращении.
В начале декабря в ассоциации заявляли, что стоимость авиаперелётов в 2020 году может вырасти.
Авиаэксперт Роман Гусаров прокомментировал эти данные.