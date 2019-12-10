Авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты в 2020 году

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщили, что стоимость авиаперелётов в 2020 году будет расти, передаёт газета «Известия».

По данным организации, несмотря на рост доходов российских авиакомпаний в 2019 году, убытки составили 9,7 млрд рублей. Это обусловлено тем, что у перевозчиков в январе — сентябре 2019 года значительно выросли траты на обслуживание (на 23%), оплату труда (18,8%), обязательное страхование (17,9%), а общие затраты на топливо увеличились на 8,8%.

В сервисах по бронированию отметили, что билеты на I квартал 2020 года уже подорожали на 3—18% в зависимости от направления.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал интерес россиян к путешествиям за границу.