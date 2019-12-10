Эксперт прокомментировал сообщения о возможном повышении цен на авиабилеты в 2020 году
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По его словам, рост цен в следующем году будет продолжаться по причине повышения себестоимости перелётов.
Он пояснил, что авиакомпании вынуждены поднимать цены на билеты, чтобы избежать банкротства. Однако, по мнению эксперта, прогнозы о возможной стоимости делать пока рано.
«Конечно же, предпосылки к повышению стоимости билетов существуют, но я не вижу предпосылок к скачкообразному повышению цен. Даже авиакомпании не знают, насколько вырастет цена, потому что они не знают реального спроса, который будет. Я думаю, что рост ожидается в пределах 5—10% в год», — заявил Гусаров.
Он добавил, что в I квартале года есть разные периоды спроса на авиабилеты, от которого напрямую зависит их цена.
Ранее «Известия» сообщали, что авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты в 2020 году.