Эксперт прокомментировал сообщения о возможном повышении цен на авиабилеты в 2020 году

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал возможное повышение цен на билеты в I квартале 2020 года.

По его словам, рост цен в следующем году будет продолжаться по причине повышения себестоимости перелётов.

Он пояснил, что авиакомпании вынуждены поднимать цены на билеты, чтобы избежать банкротства. Однако, по мнению эксперта, прогнозы о возможной стоимости делать пока рано.

«Конечно же, предпосылки к повышению стоимости билетов существуют, но я не вижу предпосылок к скачкообразному повышению цен. Даже авиакомпании не знают, насколько вырастет цена, потому что они не знают реального спроса, который будет. Я думаю, что рост ожидается в пределах 5—10% в год», — заявил Гусаров.

Он добавил, что в I квартале года есть разные периоды спроса на авиабилеты, от которого напрямую зависит их цена.

Ранее «Известия» сообщали, что авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты в 2020 году.