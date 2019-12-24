Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

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Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным
  • РИА Новости

«Прокуратурой города Апатиты признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела», — заявили в надзорном ведомстве.

20 декабря возле Дома культуры в Апатитах группа подростков напала на двух полицейских. Четверо подростков, участвовавших в нападении, состояли на профилактическом учёте.

В Следственном комитете после происшествия сообщили о возбуждении дела по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК России).

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