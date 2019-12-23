Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

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Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Как мне сказал ответственный секретарь (по делам несовершеннолетних из Апатитов. — RT), эти четверо стояли приблизительно с 2017 года на профилактическом учёте», — цитирует Когана РИА Новости.

По его словам, на данный момент подростки находятся дома, с ними в строгом соответствии с законом будут проведены следственные действия.

Отмечается, что родители подростков дали согласие на проведение проверки состояния нападавших в момент инцидента в связи с подозрением на их алкогольное опьянение.

Также сообщается, что глава администрации призвал руководителей образовательных учреждений посмотреть видео для опознания других участников инцидента и проведения работы.

По словам Когана, к Дому культуры на улице Ленина в Апатитах, где 20 декабря было совершено нападение, подростки пришли после дискотеки.

Ранее сообщалось о возбуждении в Мурманской области уголовного дела после нападения группы подростков на двоих полицейских по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК России).

Как сообщала пресс-служба СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате.

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