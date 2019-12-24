Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву

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Лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что полноценный запуск Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с крымчанами с помощью давления и шантажа.
Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

По её словам, открытие моста — «великое событие не только для Крыма, но и для всего мира в целом».

Гридчина считает, что это урок тем представителям киевской власти, которые думали, что, прервав железнодорожное сообщение, они отрежут Крым от внешнего мира и у крымчан возникнут серьёзные трудности.

Она добавила, что в Киеве «ошиблись, если считали, что с крымчанами можно говорить с помощью давления, силы и шантажа».

Также Гридчина отметила, что с запуском движения поездов по Крымскому мосту полуостров полностью преодолел транспортную блокаду региона, которую украинские власти устроили в 2014 году, в одностороннем порядке прервав движение поездов.

Ранее в ЕС заявили, что открытие железнодорожной части Крымского моста «нарушает государственный суверенитет Украины».

23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему в кабине машиниста.

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