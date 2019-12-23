В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

«Всё это несостоятельные претензии со стороны ЕС. Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС», — цитирует его РИА Новости.

23 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему в кабине машиниста.

Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров.

Также в ЕС заявили, что открытие железнодорожной части «нарушает государственный суверенитет Украины».

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал Nation News открытие железнодорожной части моста.