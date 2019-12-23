В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту
«Всё это несостоятельные претензии со стороны ЕС. Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС», — цитирует его РИА Новости.
23 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему в кабине машиниста.
Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров.
Также в ЕС заявили, что открытие железнодорожной части «нарушает государственный суверенитет Украины».
Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал Nation News открытие железнодорожной части моста.