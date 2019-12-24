Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%)», — говорится в сообщении.

Участники опроса также рассказали, какие вещи, по их мнению, являются худшими подарками среди гаджетов и бытовой техники.

Отмечается, что 48% назвали самым нежелательным подарком в этой категории электрическую бритву, 41% не хотели бы получить игровую консоль, ещё 38% — музыкальную колонку, 37% — электронную книгу. Кроме того, респонденты не захотели, чтобы им дарили навигатор, видеокамеру, робот-пылесос, наушники и фотоаппарат.

Ранее психолог Анастасия Симонова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как не ошибиться с выбором новогоднего подарка.