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Психолог назвала самые неудачные подарки к Новому году

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Психолог Анастасия Симонова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как не ошибиться с выбором новогоднего подарка.
Психолог назвала самые неудачные подарки к Новому году
  • Pixabay

По её мнению к категории самых бесполезных подарков относятся сувенирные копилки, кошельки, сумки и другие аксессуары — за исключением марок категории люкс.

Психолог также отметила, что подарки в виде косметики давно потеряли свою актуальность.

«Во-первых, ваш выбор косметического средства может не совпасть с предпочтениями человека, которому вы собираетесь его вручить. Во-вторых, вы должны быть уверены, что химический состав в средстве не является аллергеном и не нанесёт вреда здоровью получателя презента», — пояснила она.

Кроме того, по словам эксперта, не стоит дарить миниатюрные статуэтки, вазы, элементы посуды и предметы гардероба.

Также психолог рекомендует не выбирать очень дорогие подарки, а вместо них вручить деньги в конверте.

Ранее консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» также рассказала, какие подарки не следует покупать близким к Новому году.

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