Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев. Речь идёт об эхинококкозе, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Самыми неблагополучными по заболеванию являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток и страны Средней Азии, говорится в материале издания.

При эхинококкозе в печени, а иногда в лёгких и других органах, появляются кистозные образования, содержащие личинки паразитов — ленточных червей рода Echinococcus.

Чаще всего диагноз устанавливается на поздних стадиях заболевания. Само заражение происходит при контакте с больными животными, при выделке шкур, сборе дикорастущих ягод и трав, а также при использовании воды из источников, заражённых яйцами паразитных червей.

Среди факторов заражения также грязные руки, овощи и фрукты.

Для профилактики заболевания следует тщательно мыть руки после контакта с животными или посещения леса, избегать употребления сырой воды, овощей и зелени, не прошедших обработку (кипятком, замачиванием).

Также рекомендуется проводить вакцинацию животных и регулярно обследовать питомцев.

Не следует разрешать собаке лизать лицо, а также прыгать на диван и в постель хозяина. Кормить собаку следует из специальной выделенной посуды.

В мае газета «Известия» передавала, что Россельхознадзор может получить полномочия по ветеринарному контролю в регионах.

Также представители Комитета ветеринарии Москвы сообщили, что домашние животные, владельцами которых являются жители столицы, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ и заболеваний сердечно-сосудистой системы.